Funerali in basilica per Giorgio Alberti e la moglie Alessandra

Si svolgeranno questa mattina, martedì 18 aprile, i funerali dei coniugi Alberti investiti in via Sanvito il 6 aprile scorso. Giorgio Alberti, 84 anni, era morto poco dopo essere stato investito mentre attraversava all’altezza del Carrefour. La moglie Alessandra Zecchi, 69 anni, era spirata dopo alcuni giorni di agonia.

Le esequie verranno celebrate alle 10.45 nella basilica di San Vittore.

La coppia era conosciuta: lui celebre neuropsichiatra infantile in pensione noto per la sua passione per la tromba e il jazz mentre la moglie era la sorella del filosofo Stefano Zecchi.