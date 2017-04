Fuori strada sulla Sp 57, cinque ragazzi coinvolti

(immagine di repertorio)

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Sp57.

Poco prima delle 19.30, per cause ancora da chiarire, un’auto è finita fuori strada, nel territorio comunale di Gazzada Schianno, in direzione di Lozza. La macchina è finita in mezzo al bosco che costeggia la provinciale, poco dopo il benzinaio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, la Polizia stradale e i soccorritori del 118 con due ambulanze e l’auto medica.

Cinque le persone coinvolte, tutti giovani tra i 18 e i 25 anni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio.

L’incidente ha avuto però ripercussioni sul traffico particolarmente intenso nell’ora del rientro dal weekend, con code e rallentamenti.