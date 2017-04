Furti nello spogliatoio del personale all’ospedale di Varese

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Furti e danneggiamenti negli spogliatoi del personale. Brutta sorpresa alla fine del turno di lavoro per alcuni operatori dell’ospedale di Varese. Ignoti si sarebbero introdotti nei locali dove i dipendenti si cambiano e avrebbero scassinato gli armadietti impossessandosi di soldi e oggetti personali lasciati. Il furto sarebbe venuto nei giorni scorsi: « Da alcuni giorni - ci segnala una lavoratrice – ci sono dei furti e hanno completamente rotto le serrature degli armadietti nei nostri spogliatoi e hanno rubato soldi, oggetti personali anche al personale infermieristico …l’accesso agli spogliatoi è consentito solo a chi ha il badge e di fronte ad alcuni spogliatoi ci sono delle telecamere fisse a circuito chiuso».

Della questione, però, il direttore generale dell’ASST Sette Laghi Callisto Bravi non è conoscenza: « Fino a ora non è stata sporta denuncia. Invito, quindi, chi è rimasto vittima di furto a rivolgersi alle forze dell’ordine. Sono solo i carabinieri che possono visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso. In questo modo si potrà procedere e rendere di nuovo sicura l’area spogliatoio».