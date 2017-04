Furto in azienda, rubano un camion e l’ottone

A brevissimo tempo di distanza dal colpo alla Ellebi di Gallarate arriva un altro furto ai danni di un’officina meccanica di Sumirago. Il tratto in comune è sempre lo stesso: l’ottone.

Questa volta i malviventi hanno colpito nella zona industriale di Sumirago, alla OffMeca, la Officina Meccanica Cassanese, nella notte tra il 25 e il 26 aprile.

Secondo quanto spiegano i proprietari i ladri avrebbero agito di notte: hanno aperto il cancello, divelto il portone e cercato il metallo.

Il bottino complessivo non è di poco conto. Sono stati rubati 35 quintali di ottone grezzo, alcune scatole contenenti pezzi già lavorati sempre in ottone e il camion parcheggiato in azienda. Sul posto si sono recati in giornata i carabinieri per raccogliere la denuncia e ispezionare l’area.