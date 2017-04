Foto varie

Gabriele del Grande è stato liberato.

Il reporter italiano era stato arrestato in Turchia il 9 aprile mentre stava svolgendo delle interviste.

Dopo 14 giorni passati in un centro di detenzione in Turchia il documentarista è già in viaggio verso l’Italia. Arriverà a Bologna questa mattina alle 10.30.

L’annuncio della liberazione di Del Grande è stato fatto dal ministro degli Esteri, Angelino Alfano, che ha scritto questo tweet.