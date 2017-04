Galimberti: “Il vincitore di queste primarie è il Pd”

«Il vincitore di queste primarie è il Pd a cui oggi i cittadini, a fronte della significativa affluenza, hanno lanciato un chiaro messaggio perché alle prossime elezioni ci sia un Governo stabile, guidato da Matteo Renzi, in grado di riformare ulteriormente il Paese per avere un’Italia più forte a livello europeo e più competitiva, concentrandosi esclusivamente sulle esigenze dei cittadini in maniera unitaria. Quella di oggi è la vittoria di Renzi, Orlando, Emiliano e di tutti i cittadini».

Questo il commento del sindaco di Varese Davide Galimberti dopo i risultati delle primarie del Pd che vedono la chiarissima affermazione di Matteo Renzi come segretario.

«Ora tutta la comunità del Pd deve costruire un’alleanza di buon governo per il Paese e per la Lombardia che vada anche ad includere quel civismo diffuso in diverse parti d’Italia che ha voglia di impegnarsi per cambiare realmente il Paese e contrastare il populismo e la demagogia. Il futuro del Paese, a fronte di questa partecipazione straordinaria, è quindi nella mani del Pd».