Gallera: “Più controlli nei canili e nelle adozioni”

Gli anni passano e Tom che ha 6 anni ed é sempre rinchiuso in un box del canile. Questo bel cagnone, tipo labrador biondo e bianco, inizialmente è un po' diffidente e ha anche ragione di esserlo.

«D’ora in poi i canili che saranno realizzati sul nostro territorio regionale non potranno essere collocati ad una distanza superiore ai 30 chilometri dal Comune appaltante. In questo modo facilitiamo i compiti di controllo da parte della Polizia locale e dell’Ats e favoriamo la gestione delle adozioni».

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Giulio Gallera commentando la delibera, approvata dalla Giunta, su sua proposta, ‘Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo II, della legge regionale 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

«Con questo provvedimento – ha spiegato l’assessore -, frutto di un confronto proficuo con alcune associazioni animaliste e con la Commissione consiliare competente, si introduce, inoltre, il limite massimo di duecento cani ricoverabili nelle strutture, ma limitatamente ai rifugi e senza possibilita’ di deroghe».

«Viene, infine, modificata – ha concluso Gallera – la definizione di colonia felina, che puo’ essere costituita da uno o piu’ gatti che vivono in libertà»