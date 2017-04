Galliate “capitale delle pulizie” con il più grande Kärcher Center d’Italia

L\'inaugurazione del Kärcher Center a Galliate Lombardo

Con i suoi mille metri quadrati quello che ha appena aperto a Galliate Lombardo è il più grande Kärcher Center d’Italia: un negozio monomarca dedicato allo storico marchio tedesco che fa del polo amministrato dalla TD Group di Diego Trogher uno snodo centrale delle apparecchiature per le pulizie professionali e non solo.

Il taglio del nastro del nuovo punto vendita è arrivato all’ora di pranzo di mercoledì 19 aprile e corona un percorso che la Td Group ha iniziato il 29 aprile del 2016 quando ha acquisito il ramo d’azienda della CAMO Karcher allargando così il proprio business anche al commercio e all’assistenza di macchinari.

Dopo nemmeno un anno, con questa apertura, la divisione assume ancora più importanza grazie all’apertura del Karcher Center più grande d’Italia e c’è chi dice anche d’Europa.

Il fondatore ed amministratore di TD Group, Diego Trogher (qui la storia imprenditoriale), ha deciso di puntare su Karcher creando a Galliate Lombardo una struttura che ha pochi eguali nel mondo tanto che dal quartier generale di Winnenden, vicino a Stoccarda, sono rimasti piacevolmente colpiti dalle idee imprenditoriali sviluppate in Provincia di Varese.

Design, soluzioni tecnologiche innovative, cura nell’assistenza al cliente sono solo alcuni dei punti di forza che i clienti troveranno nel nuovo Karcher Center. TD Group offrirà al pubblico l’intera gamma di prodotti disponibile sul mercato: dalle macchine professionali, agli articoli dell’”Home & Garden”, con il classico colore giallo che contraddistingue Karcher, passando per le centinaia di accessori che rendono questo marchio davvero unico.

A Galliate, però, non ci si limita a vendere, ma anche ad effettuare un’assistenza tecnica specializzata per tutta Italia. I tecnici della TD Group riparano e forniscono assistenza e ricambi per tutti i prodotti Karcher acquistati nella nostra Penisola. Inoltre, dopo l’estate, verrà realizzato a fianco del nuovo Center anche un avveniristico autolavaggio realizzato proprio da Karcher.

Il marchio tedesco è infatti conosciuto in Italia soprattutto per le idropulitrici o i bidoni aspiratutto, ma in realtà ha un catalogo prodotti molto vasto. Karcher è una multinazionale davvero unica, fondata da marito e moglie nel 1935 vicino a Stoccarda e tutt’ora a gestione famigliare. Ha oltre 12.000 dipendenti, filiali in tutto il mondo e un fatturato di oltre 2 miliardi di euro.

La quasi totalità dei prodotti viene inoltre fabbricata in Europa tra Italia, Germania e Romania. Da sempre Karcher viene riconosciuto come un marchio di qualità superiore. A Galliate, grazie a TD Group, ci sarà ora la possibilità di toccare con mano questi straordinari prodotti. All’apertura del Center galliatese ha partecipato anche l’Amministratore Delegato di Karcher Italia Giovanni Probo.