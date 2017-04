Game of Cus: tornano le Insubriadi

GAME OF CUS, con la promessa di sport e divertimento, è in programma sabato 13 maggio dalle ore 9.00 alle 18.00 al PalaInsubria di Via Monte Generoso 59, a Varese.

La manifestazione ludico-sportiva si rivolge agli studenti universitari dell’Università degli Studi dell’Insubria e non solo, anche ai dipendenti, ai docenti e agli universitari di altri Atenei.

Si svolgeranno tornei di Calcio a 5 Maschile e Femminile; Tennis; Beach Volley mista 2+2; Ping Pong. Per queste attività è richiesto il certificato medico.

I meno atletici potranno sfidarsi a Scopone scientifico; Calcio balilla; Freccette; Minigolf. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà ugualmente al coperto; saranno annullate solo le gare di Beach Volley, Tennis, Minigolf.

La giornata sarà animata da Dj Felice da Radio N1.

Le premiazioni avverranno il giorno 9 settembre 2017, in occasione dell’apertura dell’anno sportivo. Oltre alle classifiche coppe sono in palio Premi Speciali, quali buoni per affitto campi, abbonamenti per i Centri Fitness del Cus Insubria, abbonamento Corsi, lezioni di personal Trainer ecc.)

Le iscrizioni ai tornei – completamente gratuite – vanno effettuate entro il 10 maggio sul sito www.cusinsubria.it.