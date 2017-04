Gian Antonio Stella alla “Settimana della legalità”

Foto varie

Non c’è telegiornale, non c’è giorno in cui le immagini di strazio non entrino nelle case di ciascuno di noi, portando la sofferenza di popoli che lasciano la propria terra per salvarsi o migliorare la propria condizione economica. Un evento di proporzioni storiche, dove si scontrano politiche migratorie e umanità, calcoli economici e necessità di un mondo migliore, per tutti.

Forse è utopia. Ma toccò anche i nostri nonni, e oggi i nostri figli. Ci fu un tempo in cui erano gli italiani a fare fagotto e ad andarsene: in Francia, Germania, o Svizzera, tanto per stare dietro casa. Nelle Americhe, affrontando viaggi lontani.

Quest’anno a Gavirate la settimana della legalità – che coinvolge tutte le scuole medie della zona – si svolge proprio sotto il segno delle migrazioni, col titolo “Popoli che si muovono”. E ad argomenti forti, ci vogliono forti oratori e conoscitori del tema, come il giornalista Gian Antonio Stella, del Corriere, che sul tema ha scritto migliaia di pagine, fra articoli di giornale e libri.

«Nella Settimana del 7 – 12 maggio 2017 le scuole intendono stimolare la popolazione tutta a riflettere sulla migrazione dei popoli, partendo dai fatti relativi all’emigrazione italiana dei secoli XIX e XX per arrivare all’esodo di laureati e professionisti dell’ultimo decennio.

Gli incontri antimeridiani con gli alunni intendono far riflettere sulla realtà dell’immigrazione dalle coste libiche verso l’Italia in corso negli ultimi anni, sulle cause, sugli effetti e sulle opportunità di tale fenomeno», spiega Angela ​Lischetti, docente referente di Cittadinanza e Costituzione​.

Una settimana che verrà proprio inaugurata dal famoso giornalista domenica prossima, il 7 maggio, nella sede del Consiglio comunale di villa De Ambrosis, per proseguire con un fitto programma che riportiamo di seguito.

Domenica 7 maggio ore 18:00 Sala Consiliare Gavirate

“L’orda. Quando i clandestini eravamo noi”

Gian Antonio Stella

Lunedì 8 maggio ore 9:00 Auditorium di Gavirate

La paura porta alla rabbia, la rabbia porta all’odio, l’odio porta alla sofferenza

Educatore e detenuto del carcere di Bollate

Majdi, Niccolò e Valentina di Savethechildren

On. Laura Bignami

E il Pimpa

Martedì 9 maggio ore 9:00 Auditorium di Gavirate

Cortometraggio + spettacoli

dell’istituto comprensivo di Gavirate

Mercoledì 10 maggio ore 20:30 Sala Consiliare Gavirate

E noi che ci possiamo fare se il mondo va male? Giulio Albanese (via skype) e don Aantonio Coluccia

Giovedì 11 maggio ore 8:15 Isis Stein – don Coluccia

Da operaio a prete per i poveri

ore 10:15

“Nel mare ci sono i coccodrilli” teatro di e con Christian di Domenico

Venerdì 12 maggio ore 9:45 Auditorium di Gavirate

Migranti, la sfida di un incontro possibile On.Elly Schlein, Antonio Coluccia, Samad Bannaq e Diego Motta.

8 – 12 maggio Scuola “G. Carducci”

Mostra: Quando i popoli si muovono i bambini non sognano più (Savethechildren)