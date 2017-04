Giapponesi in visita la liceo Legnani

“I sorrisi timidi scambiati attraversando i corridoi, i tentativi impacciati di raccontare qualcosa in inglese continuando a gesticolare, la curiosità che porta, alle volte, a essere un po’ invadenti”. Così la studentessa Maria Indelicato, della classe IV Bs del liceo Legnani, racconta l’arrivo di un gruppo di ragazzi giapponesi direttamente da Tokyo grazie ad una riuscita esperienza di scambio culturale.

“Noi studenti – continua Indelicato – abbiamo dato e soprattutto imparato tanto, abbiamo avuto la possibilità di rimanere a contatto con una cultura profondamente differente dalla nostra, ma così incredibilmente interessante: d’altronde differenza è sinonimo di bellezza. è proprio questa diversità ad averci fatto sentire così vicini a loro e i legami si sono inevitabilmente creati. Confronti, scambi di numero, sorrisoni e risate. Ci piace il Legnani Orientale”.

E conclude: “La gioia più grande è stata chiedere come mai avessero scelto proprio l’Italia: “Italians are always happy and friendly!” hanno risposto. In questo modo ci vedono, sempre felici e amichevoli, ed è così: gli italiani non mancano mai di farsi una risata, nonostante tutto”.