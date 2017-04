Giò e Giulia: finalmente genitori

varie

I falchi pellegrini sono fedelissimi. Scelgono un partner che mantengono per sempre. Anche Giò e Giulia si sono scelti. Una lovestory romantica, cominciata proprio il giorno di San Valentino come in un film d’amore targato Hollywood. Lo scenario però non è americano, ma milanese. “Sapessi com’è strano sentirsi innamorati a Milano” canterebbe Memo Remigi.

Non sappiamo se Giò e Giulia hanno mai ascoltato le dolci note del cantante di Erba, ma sicuramente avranno preso spunto. I due falchi, che si chiamano come il progettista del Grattacielo Pirelli e la moglie Giulia Vimercati, hanno scelto il palazzo della regione come loro nido d’amore. Dopo qualche giorno di ambientamento si sono stabilizzati nel nido costruito dal progetto PellegriniMilano e hanno potuto cominciare la loro vita di coppia. Oggi il lieto evento: sono finalmente nati i loro pulcini.

La telecamera di Sinapto, partner tecnologico del progetto, è stata fissata sul nido fin dai primi di febbraio, mese in cui Giò e Giulia hanno iniziato a ispezionare il nido. Dopo alcuni giorni di ambientamento il 14 febbraio c’è stato lo scambio del cibo tra i due falchi, che ha segnato l’inizio degli accoppiamenti.

Il primo uovo è stato deposto il 10 marzo, il secondo il 12 marzo e il terzo uovo il 14 marzo. È potuta iniziare così, il 15 marzo, la cova delle uova, che comincia sempre dall’ultimo deposto in modo da far nascere i pulcini più o meno in maniera sincronizzata. E dopo tanta attesa, sono nati i pulcini in piena salute e rispettando il periodo tipico di attesa di circa 33 giorni. Giornata di grande gioia per Giò e Giulia e per coloro che hanno seguito questa romantica vicenda. Chissà se una volta cresciuti, i piccoli neonati un giorno sceglieranno proprio il Pirellone come i genitori per mettere su famiglia.