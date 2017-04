Giobbe Covatta in scena al Duse

Giobbe Covatta

Sabato 29 aprile il Teatro Duse di Besozzo avrà l’onore e il piacere di ospitare il grande Giobbe Covatta con il suo spettacolo “Sei gradi”. Uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni.

Un’occasione di divertimento, ma anche per comprendere che la fine del mondo prevista per il 2012 potrebbe essere solo stata rimandata, se la temperatura del nostro pianeta aumentasse di… 6 gradi! Certo l’uomo non perderà il suo ingegno e Giobbe si diverte ad immaginare le stravaganti invenzioni scientifiche, ma anche sociali e politiche, che metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni. Prenotazioni disponibili presso Musical Box, via XXV aprile, n.58, Besozzo.