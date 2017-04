Giochi matematici: 220 ragazzi coinvolti

Il darwin day

Anche quest’anno 220 ragazzi di 7 Scuole secondarie di primo grado di Busto Arsizio (Schweitzer, Bellotti, De Amicis, Bossi, Fermi, Galilei/Parini e Costamagna) si sono ritrovati sabato mattina 08 aprile presso l’IC “E. Crespi”, scuola organizzatrice dell’evento, per la fase cittadina dei Giochi Matematici.

La manifestazione, giunta ormai alla terza edizione col patrocinio dall’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, ha visto la collaborazione degli insegnanti di matematica di tutte le scuole a cui va un sentito ringraziamento per lo sforzo organizzativo. I ragazzi si sono cimentati a risolvere una serie di giochi logici che li ha avvicinati alla matematica in maniera ludica, rendendo la materia, di per sé piuttosto difficile, accattivante e divertente.

Sono state premiate le prime tre classi per ogni categoria.

Classi prime:

1° classificata: 1A Bellotti

2° classificata: 1C Bossi

3° classificata: 1E De Amicis

Classi seconde:

1° classificata: 2C Pertini

2° classificata: 2A Costamagna

3° classificata: 2E Galilei

Classi terze:

1° classificata: 3E Crespi

2° classificata: 3D De Amicis

3° classificata: 3A Galilei

Alla premiazione è intervenuta l’assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Paola Magugliani, che si è detta soddisfatta della partecipazione e dell’entusiasmo dei ragazzi che, facendo gioco di squadra, uniscono i talenti e le forze per raggiungere un obiettivo.

Grande soddisfazione anche per la Dirigente Scolastica dell’Istituto Crespi, prof.ssa Cristina Boracchi, che ha ricordato come cimentarsi con i numeri significa contribuire all’innalzamento delle competenze logiche, meglio poi se questo avviene attraverso la dimensione ludica che porta a scoprire la poesia e la armonia insita nella matematica.