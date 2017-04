Giornata del Naso Rosso GNR, in piazza sorrisi e truccabimbi

Tempo libero generica

Sabato 20 maggio le Associazioni Vip confederate e Vip Italia scenderanno in piazza per la tredicesima Giornata del Naso Rosso GNR (www.giornatadelnasorosso.it), giornata che vedrà impegnati i Volontari Clown di Corsia di Vip Verbano, a Sesto Calende, in Piazza De Cristoforis dalle 10 alle 19 per “clauneggiare” tutti con sorrisi, giochi, spettacoli, truccabimbi e una strabiliante lotteria.

L’Associazine di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus” nasce nella primavera del 2010 con l’intento di donare un sorriso nelle situazioni dove vi è un disagio sociale e conta 57 associazioni sparse sul territorio nazionale.