Giovani dal sindaco per una biblioteca più smart

Tenere la biblioteca civica aperta ininterrottamente dalle 8 alle 19, WiFi gratuito e illimitato e prese della corrente ad ogni tavolo. E’ questa la richiesta che Alessandro Visintini, Paolo Conti e Davide Ricci hanno fatto stamattina al sindaco Davide Galimberti, consegnandogli la petizione che hanno promosso nelle scorse settimane.

Una petizione che è stata accolta con favore dalla giunta. Così ha commentato il primo cittadino Davide Galimberti: «L’amministrazione comunale si è impegnata fin da subito al rilancio della Biblioteca civica di Varese. La prima iniziativa che sta riscuotendo successo tra gli utenti è stata l’apertura domenicale della struttura, attivata già dal mese di dicembre dell’anno scorso. In questo modo si è da subito potenziato il servizio garantendo la piena accessibilità alla biblioteca 7 giorni su 7».

In questo senso «il nostro obiettivo dichiarato fin dall’inizio -prosegue Galimberti- è quello di rilanciare l’intero comparto di via Sacco, rendendo la biblioteca di Varese uno spazio culturale di riferimento per la città, in grado sempre di più di attrarre cultura e iniziative». «Proprio per questa ragione -insiste il consigliere comunale Giacomo Fisco- accogliamo con favore le tante e interessanti proposte contenute all’interno della petizione, di cui alcune già in fase di elaborazione. In particolare l’orario continuato per gli studenti che utilizzano gli spazi e il potenziamento del wi-fi all’interno della struttura. La biblioteca deve diventare sempre di più uno spazio a misura di tutti e che va incontro alle diverse esigenze dei cittadini».