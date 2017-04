Giovani Leggende e Trofeo Garbosi entrano nel vivo

Giovani Leggende 2016

Primi due turni già in archivio per il torneo Giovani Leggende, scattato giovedì sera in quattro palestre della provincia e proseguito con le gare del venerdì mattina, secondo match dei gironi eliminatori. Già definite in tutti i gironi le squadre che passeranno il turno: nel Girone Verde avanzano Team Ohio e Vado Ligure, in quello Giallo Pontedera e Pallacanestro Teva Varese. Due vittorie e qualificazione anche per Ludwigsburg e Tiber Roma (Girone Blu) e per Robur Varese e Sidigas Avellino nel gruppo Rosso.

IL CALENDARIO

Il torneo prosegue venerdì con le gare dell’ultimo turno della fase a gironi. La serata inizierà alle 19:15 con Basket Club Trecate-Or.Ma (Malnate), B. Sette Laghi Gazzada-La Sportiva Gavirate (Gazzada Schianno), BluOrobica Bergamo-Basket Rimini (Induno Olona) e ABA Legnano-Basket Pegli (Campus). Le sfide continueranno alle 21:00 con Vado Ligure-Team Ohio (Malnate), Tiber Roma-Porsche BBA Ludwigsburg (Gazzada Schianno), Pallacanestro Varese-Juve Pontedera (Induno Olona) e Robur et Fides-Scandone Avellino (Campus).

Sabato sono previsti i quarti di finale a Malnate alle ore 19:15 e 21:00, mentre a Gazzada e a Induno Olona alle ore 21:00. In queste ultime due palestre sono previste anche le partite per i piazzamenti tra il 9° e il 16° posto. Domenica a Malnate alle 19:15 e alle 21 sono previste le due semifinali. A Gazzada e a Induno (stesso orario) si disputeranno le finali minori.

Lunedì – Pasquetta - alle ore 14:30 e alle 16:30 a Malnate si giocheranno le finali 7°-8° e 5°-6° posto. In serata al PalA2A saranno di scena la finale 3°-4°posto alle 19 e la finalissima alle 21. Seguiranno le premiazioni e i saluti finali.

TROFEO GARBOSI

Oggi ha inizio anche il torneo Garbosi che impegnerà gli under 12-13-14 fino a lunedì 17. Il torneo Under 12 si compone di cinque gironi con sedi a Varese, Gazzada, Malnate, Gallarate e Legnano. Sabato avranno luogo i gironi di consolazione, i quarti di finale e le semifinali. Domenica l’ultimo girone consolatorio in mattinata e le due finali nel pomeriggio, al Palazzetto.

Anche gli Under 13 si affronteranno su cinque gironi a partire da venerdì al Campus, a Daverio, a Vedano Olona, a Travedona e a Somma Lombardo. Sabato in programma ottavi e quarti di finale, con i consueti gironi di consolazione. Domenica semifinale e lunedì mattina finale.

Infine il torneo Under 14 invece più dilazionato, con la fase a gironi che si giocherà tra venerdì e sabato. Le palestre saranno quelle di Varese, Castronno, Malnate e Lonate Pozzolo. Domenica mattina girone consolatorio e semifinali. Lunedì alle 10:45 finale a Masnago con la consueta sfilata conclusiva di tutte le squadre, i ragazzi e le famiglie che partecipano alla grande kermesse pasquale.