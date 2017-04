Giovani Leggende, il basket giovanile vive a Varese

Foto varie di pallacanestro

Pasqua a Varese fa rima con Giovani Leggende. Come ogni anno dal 1990, prima con il torneo “Rizzi”, da tre anni sotto la nuova denominazione di “Giovani Leggende” il weekend lungo di Pasqua sarà dedicato al basket giovanile. Il torneo, quest’anno con 16 squadre, solo due straniere, si svolgerà su quattro campi. Campus a Varese, Gazzada Schianno, Malnate e Induno Olona le palestre per i gironi e le fasi a eliminazione, mentre la finalissima avrà sede al PalA2a, come da tradizione.

L’edizione 2017 è stata presentata nella mattinata di lunedì 10 aprile alla Sala Matrimoni del Comune di Varese. A fare gli onori di casa ci ha pensato l’assessore Andrea Civati: «Questo torneo ha tanti valori. Quello educativo per i ragazzi che ospiteranno i loro avversari. Chi verrà da fuori potrò scoprire la bellezza della nostra città».

Una delle città protagoniste sarà Malnate, che sarà campo di gara oltre che per i gironi, anche per le semifinali. A rappresentare la città era presente l’assessore Irene Bellifemine: «Siamo molto onorati di partecipare a questo torneo molto importante per il territorio».

La mente del “Giovani Leggende” è della 6sport, con Giuseppe Livio in primo piano: «L’organizzazione di questo torneo deve essere condivisa. Non si può abbandonare, bisogna invece portare avanti questa realtà».

Sono intervenuti nel corso della conferenza stampa anche il presidente dell’Orma Malnate basket Fabio Giani, il consigliere provincia Fip Pietro Tallone, Vittorio Ballerio della Robur Et Fides e il sindaco di Gazzada Schianno Cristina Bertuletti.