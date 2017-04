Giovani Leggende, il programma dettagliato

Giovani Leggende 2016

Settimana di Pasqua all’insegna del basket giovanile. Torna infatti il torneo internazionale “Giovani Leggende Varese 2017”, dedicato ai cestisti under 16 provenienti dall’Italia e dall’estero, giunto alla ventottesima edizione.

A questa manifestazione, fiore all’occhiello dello sport varesino, partecipano ovviamente Pallacanestro Varese e Robur Et Fides, forze motrici del torneo e tra le squadre favorite alla vittoria finale.

Della nostra provincia partecipano La Sportiva Gavirate, Or.Ma Basket Malnate e Basket Sette Laghi Gazzada (sedi del torneo) e la vicina ABA Legnano. Dalla penisola in arrivo Basket Club Trecate, Vado Ligure, Tiber Roma, Juve Pontedera, Basket Rimini Crabs, BluOrobica Bergamo, Scandone Avellino e Basket Pegli.

Dall’estero gli americani del Team Ohio, campioni in carica e favoriti alla vittoria finale, e la partecipazione della tedesca Porsche BBA Ludwigsburg.

La manifestazione avrà inizio giovedì 13 aprile alle palestre di Malnate, Gazzada Schianno e Induno Olona. Al Campus la prima palla a due prevista per le 19,15.

Il torneo si compone di quattro gironi, denominati “conference”, da quattro squadre ciascuno. La Green Conference (che si giocherà a Malnate) vedrà sfidarsi Team Ohio, Basket Club Trecate, Vado Ligure e Or.Ma..

La Yellow Conference (Induno Olona) prevede Pallacanestro Varese, Juve Pontedera, Basket Rimini Crabs e BluOrobica Bergamo. Per la Blue Conference (Gazzada Schianno) invece Porsche BBA Ludwigsburg, Tiber Roma, La Sportiva Gallarate e Basket Sette Laghi Gazzada. Infine la Red Conference (Campus) con Robur et Fides Varese, Scandone Avellino, ABA Legnano e Basket Pegli.

La fase a gironi si giocherà tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile. Le eliminatorie invece tra sabato 15 e domenica 16. Lunedì 17 vanno in scena le finali. Le partite valide per il 7°-8° posto (ore 14:30) e per il 5°-6° posto (16:30) si svolgeranno a Malnate. Le finali 3°-4° (ore 19) e l’ambito 1°-2° posto (ore 21) saranno al PalA2A di Varese. Una cornice di tutto rispetto per un evento da grandi emozioni.

Le due straniere, in particolare la statunitense Team Ohio, partono con i favori dei pronostici, ma storicamente anche le due varesine hanno offerto ottime prestazioni e si candidano per un posto in finale. L’ultimo roster della Città Giardino ad essersi aggiudicato la manifestazione fu la Pallacanestro Varese allenata dall’indimenticato Tarcisio Vaghi nel 2004.

L’ingresso alle partite sarà libero, escluse le semifinali di Malnate e le finali al Palazzetto. A tal proposito il fondatore di Giovani Leggende Varese, Giuseppe Livio, ha dichiarato: «Spero di trovare la stessa cornice di pubblico degli scorsi anni. Varese è conosciuta a livello europeo anche per questo importante torneo bello e impegnativo».

Tutte le informazioni riguardo regolamento e risultati su www.6sport.eu e sulla pagina Facebook della manifestazione (link).