Giovani Leggende: un’altra riconferma per il Team Ohio

È di nuovo il Team Ohio, la selezione dello Stato da tanti anni ospite a Varese, a sollevare al cielo il trofeo assegnato ai vincitori del “Giovani Leggende”, il torneo under 16 erede dei vecchi “Rizzi” e “Barilà” che si è concluso come di consueto al palasport di Masnago nella serata di Pasquetta.

Il quintetto americano ha trionfato ancora una volta, battendo in questa occasione i tedeschi della Porsche BBA Ludwigsburg per 85-64 nella finale per il titolo. Terzo posto per i varesini della Robur et Fides che superano la Juve Pontedera 86-77 nel match delle 19. Sesto posto invece per la Pallacanestro Varese, che si è dovuta arrendere contro Vado Ligure 73-65. Nell’ultima finalina del lunedì di pasquetta netta vittoria della Scandone Avellino a scapito della Tiber Roma per 69-38, aggiudicandosi il settimo piazzamento.

Ricchi i riconoscimenti individuali: il premio per il “Miglior giocatore” è stato l’americano Taevion Kinsey, che si aggiudica anche quello di re delle schiacciate. Al Team Ohio finiscono anche i premi di “Miglior marcatore” con Jelani Simmons e del “Tiro da tre punti” con Zack Rasile. È italiano invece il miglior difensore: è Gabriele Nassi della Juve Pontedera ad alzare il trofeo. Premi Fair Play infine assegnati a Riccardo Caruso della Robur e alla Settelaghi Gazzada.

TROFEO GARBOSI

È targato soprattutto Robur et Fides il “Trofeo Garbosi” 2017: i gialloblu hanno timbrato il biglietto per tutte e tre le finali in programma, vincendone una. Bella e numerosa la cornice di pubblico al palazzetto (più di 2.000 presenti) con la finale Under 12 che ha regalato subito spettacolo. I roburini sono usciti sconfitti da una partita equilibratissima che ha visto trionfare la Bluorobica Bergamo 35-31. La partita è stata un’emozionante testa a testa, risolto solo negli ultimi atti. Più netto invece il divario nella finale Under 13: derby cittadino vinto dalla Pallacanestro Varese 74-48 sulla Robur che ha trovato il riscatto con gli Under 14, trionfanti 73-50 sugli israeliani del Bnei Herzelya.