Giù le serrande, chiude la gastronomia di Morosolo

Varie dai comuni

Giù le serrande della Bottega dei sapori, il negozio di alimentari che da qualche anno faceva da punto di riferimento per Morosolo, frazione di Casciago.

Il gestore, un ragazzo di origini albanesi, ha deciso di andare in Germania e raggiungere suo padre per affiancarlo nel lavoro. Un brutto colpo per il paese, che vedeva nell’alimentari gestito in maniera precisa e puntuale, un vero e proprio punto di riferimento.

Il negozio, di proprietà della Cooperativa Familiare Consumo di Morosolo, da sempre è l’unico locale di distribuzione di pane e latte di Morosolo. L’ultima gestione si è distinta per una vasta selezione di piatti e pietanze di ottimo livello, con un servizio di distribuzione ed un rapporto con i clienti e gli abitanti del paese che si è fatto via via più stretto. L’addio del gestore lascia un vuoto di non poco conto. Nel periodo di chiusura della gastronomia, il servizio di distribuzione di pane e latte verrà effettuato dal Riarma Cafè, il bar di fianco al negozio.

I rappresentanti del Circolo Famigliare si stanno muovendo per trovare una soluzione, un nuovo gestore. Ci sono stati interessamenti, ma ancora non c’è nulla di definitivo. Per chi fosse interessato, c’è la possibilità di recarsi direttamente a Morosolo in piazza Giovanni XXIII e contattare chi si sta occupando della vicenda: si può chiedere al Riarma Cafè o contattare il numero 0332 225221.