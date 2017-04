Gli alunni della Sally Mayer in visita al Consiglio regionale

Foto varie

Oggi la Sally Mayer di Cairate, scuola secondaria di I grado, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto, è stata ospite del Consiglio regionale della Lombardia per una visita didattica.

Quarantacinque alunni, accompagnati dagli insegnanti, sono stati ricevuti in Aula consiliare, per una lezione insolita, seduti ai banchi dei consiglieri regionali. Lì sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, ed è stato spiegato loro come vengono formulate, proposte e votate le leggi, anche attraverso la simulazione di voto con il tabellone elettronico.

Quindi la visita al 31esimo piano di Palazzo Pirelli, il Belvedere. Da lì i giovani ospiti hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città, in una giornata abbastanza limpida, e conoscere qualche elemento della storia e le caratteristiche architettoniche del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa e uno dei simboli della Lombardia.