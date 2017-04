Gli atleti del Piede d’oro impegnati tra i boschi di Cantello

Dopo la prima pausa stagionale, in corrispondenza con la Pasqua, torna il circuito del Piede d’oro con l’ottava prova del calendario 2017. Domenica 23 aprile si gareggia al mattino e gli specialisti saranno impegnati nella 8a “Corri e cammina a Cantello”.

La gara prenderà il via alle 9 in punto e si articola su due diversi percorsi, il “Lungo” da 10 chilometri e il “Corto” che ne misura 5. Come di consueto l’organizzazione ha predisposto anche il “Minigiro” per bambini, con via alle 9,05. Il tracciato è molto simile a quello affrontato nell’edizione 2016, con una piccola variazione dovuta alla viabilità locale, motivo per cui la partenza sarà variata. Il cuore della manifestazione rimane comunque la sede della Società Operaia, in via Turconi 6.

Dopo la partenza si andrà verso la località “Cascina Filomena Montasi” in viale delle Ciliegie, con un Parco meraviglioso; all’uscita si percorrono circa 2 chilometri su strade strette per poi arrivare alla Località Tre Scale dove i concorrenti attraverseranno un altro parco meraviglioso, con con piante secolari. Da lì si va in Località Fo dove si coltivano gli Asparagi Dop, quindi in Località Crocette (c’è la deviazione tra i due percorsi da 5 e 10 chilometri) dove vi sono altri terreni coltivati ad Asparago. A questo punto i partecipanti inizieranno a puntare verso il traguardo, toccando la Località Maggiolina dove c’e’ un maneggio; da lì ci saranno altri 3 chilometri fino allo striscione di arrivo. Gran parte del tracciato è disegnato nei boschi: sono solo due gli attraversamenti di strade principali.

I partecipanti possono sfruttare diversi parcheggi posti nelle vicinanze della partenza e ben segnalati dall’organizzazione. L’iscrizione alla gara è fissata in 4 euro, con sconto per ragazzi fino a 15 anni (2 euro). Al termine della prova ci saranno le premiazioni (ore 10,30).

