Gli eventi pasquali in centro a Lugano sono stati un successo

La Pasqua in centro a Lugano

Si è conclusa ieri, con grande successo, la manifestazione che per quattro giorni ha animato il centro cittadino in occasione della Pasqua e che ha richiamato alcune decine di migliaia di turisti in città. Complice il bel tempo, le vie del centro, il lungolago e i parchi cittadini sono stati presi letteralmente d’assalto dai visitatori.

Galleria fotografica La Pasqua in centro a Lugano 4 di 28

Pasqua eccezionale e albergatori soddisfatti anche secondo Lorenzo Pianezzi, presidente di Hotelleriesuisse Ticino, secondo il quale quasi il 100% degli alberghi ticinesi è stato occupato.

Un successo a cui hanno contribuito anche le attività e gli eventi proposti per animare le giornate pasquali affollando il centro cittadino. Le 100 bancarelle presenti in tutto il centro pedonale hanno portato in città oltre 100 pullman provenienti in particolare dalla vicina Italia e dalla Germania.

Oltre 1.200 invece i bambini che hanno preso parte insieme alle loro famiglie alla speciale Caccia alle uova organizzata nel centro città. Piazza Manzoni completamente invasa dai bambini grazie alle animazioni proposte da Ludobus Caribù, che hanno portato in piazza una vera e propria ludoteca itinerante con giochi in legno fatti a mano, laboratori creativi e truccabimbi. Numerose le persone accorse anche nelle vie del centro cittadino per assistere ai diversi concertini proposti dai gruppi folcloristici ticinesi.