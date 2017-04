Gli incursori della Marina si presentano in aula magna

Foto varie

Il Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare, conosciuto in tutto il mondo per le imprese condotte dai propri uomini e per le proprie capacità operative, si racconterà alla popolazione di Varese durante un particolare evento che si svolgerà il 29 aprile 2017 alle ore 18.00 presso l’aula magna dell’Università degli Studi dell’Insubria sita in via Ravasi.

Attraverso un percorso multimediale e la presenza di operatori dei Gruppi Operativi di Comsubin, i presenti verranno accompagnati lungo una storia, tutta italiana, incentrata sull’evoluzione della subacquea che permetterà di conoscere quanto i Palombari e gli Incursori della Marina Militare abbiano fatto per il nostro Paese.

Foto varie

Si scoprirà come le loro gesta siano conosciute in tutto il mondo, come abbiano influenzato il cinema d’azione internazionale e come siano state determinanti anche per lo sviluppo economico dell’Italia, soprattutto grazie all’impresa della riattivazione dei porti condotta da questi uomini nell’immediato dopoguerra.

Gli Incursori ed i Palombari, le loro capacità odierne e le operazioni più importanti svolte a favore della collettività (Costa Concordia e Torre di Genova, per citarne alcune) si faranno conoscere alla città di Varese, un’occasione unica aperta a tutti per avvicinarsi al mare, un’occasione unica per conoscere la Marina Militare. (Foto dell’articolo: Copyright Marina Militare)