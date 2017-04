Gli ordini del giorno al prossimo Consiglio Regionale

Consiglio regionale della Lombardia

Il progetto di legge sul sistema bibliotecario della Città metropolitana di Milano; una Risoluzione sui Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) dell’area dipendenze; l’elezione del Difensore regionale; le nomine dei componenti di vari organi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, di Eupolis, dell’Azienda regionale Centrale Acquisti (ARCA), dell’Azienda Sviluppo Ambiente Mobilità (ASAM), di Finlombarda, di “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”; interrogazioni a risposta immediata (Question time), interpellanze e mozioni.

Sono gli argomenti all’ordine del giorno della seduta ordinaria del Consiglio regionale convocata dal Presidente Raffaele Cattaneo per mercoledì 19 aprile a partire dalle ore 10.00.

Tra gli argomenti che verranno discussi nel corso dei Question time quelli riguardanti l’applicazione dei ticket per l’accesso allo “spazio giovani” dei consultori familiari (M5S); l’istituzione della rete bariatrica regionale, per il trattamento chirurgico dell’obesità patologica (PD); la definizione di standard abitativi per le strutture di accoglienza dei migranti (LN e Lista Maroni); l’implementazione del materiale rotabile sulla rete ferroviaria regionale (Patto Civico) e il potenziamento della linea ferroviaria Lecco-Como (PD); la situazione finanziaria di Pedemontana (PD); l’informativa ai pensionati sui “diritti inespressi” (LN); la vigilanza regionale in materia di gestione ittica (LP); le problematiche inerenti gli stabili ALER di Milano (Fratelli d’Italia).

All’ordine del giorno anche una serie di mozioni tra le quali la riapertura del Pronto soccorso di Abbiategrasso (FI); l’attività di volontariato di soggetti richiedenti asilo (LN); le aperture festive della Grande distribuzione (PD); la tutela del riso quale eccellenza italiana (LP); la somministrazione delle vaccinazioni da parte dei pediatri di famiglia (SEL); la proposta di un premio e della titolazione di una sala di palazzo Pirelli alla memoria di Gianfranco Miglio (Lista Maroni); misure per aiutare l’emittenza televisiva locale in crisi (Fratelli d’Italia).