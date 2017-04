Gli specialisti del Piede d’oro all’esame dei “Runchitt”

Arriva a Brenta la “carovana” del Piede d’Oro 2017: domenica 9 aprile il circuito podistico varesino affronterà il settimo appuntamento stagionale, l’attesa “Su e giò per i Runchìtt”, altra gara storica visto che è arrivata alla sua 33a edizione.

Il percorso, in termini chilometrici, è ridotto rispetto ai canonici 10 chilometri, ma la prova brentese – che ha il suo cuore nella frazione panoramica di San Quirico – è piuttosto dura per via delle salite poste sul tracciato, compresa l’ultima rampa che porta alla chiesetta che dà il nome alla zona.

Nella gara organizzata dalla Pro Loco Brenta, il “lungo” misura quindi 7 chilometri, mentre il “corto” (obbligatorio per gli under 15) si snoda su 4,5 chilometri. Il “minigiro” per i bambini infine, misura 800 metri. La prova è intitolata alla memoria di Giuliano Pregnolato e Gianpiero Turuani.

La partenza sarà data alle 9 in punto (9,05 per il minigiro); per informazioni ci si può rivolgere a Giovanni Ratti (0332-602470) o Adriano Pregnolato (0332-648896).

IL FOCUS: M40

Dopo le prime sei gare nella categoria M40 in testa alla graduatoria c’è Simone Zandri dell’Atletica Casorate, vera sorpresa di questo inizio stagione. Al nono posto una curiosità: c’è Claudio Maria Castiglioni, ex presidente della Pallacanestro Varese.

1) 831 Simone ZANDRI (Casorate) 1190;

2) 807 Raffaele Matrone (Team Di Bi) 976;

3) 837 Ali Ahouate (Arcisate) 963;

4) 850 Andrea Frigo (Singolo) 928; 5) 819 Sandro Cavallaro (Arcisate) 920; 6) 853 Matteo Rodari 905; 7) 803 Andrea Bascialla 880; 8) 844 Massimo Mognato 876; 9) 860 Claudio Maria Castiglioni 867; 10) 856 Oscar Caldirola 860.