Grande festa per l’Ispra: è Prima Categoria

Le immagini dei dilettanti

A una giornata dal termine, si entra nel vivo della bagarre playoff nei campionati dilettanti della nostra provincia. Trionfa l’Ispra, che vince il girone Z di Seconda Categoria. Pareggiano quasi tutte le prime della graduatoria.

PRIMA CATEGORIA: Con la Guanzatese già vincitrice del campionato (2-2 contro l’Union Tre Valli), continua la lotta in zona playoff nel girone A di Prima Categoria. Nessuna delle inseguitrici perde terreno, lasciando aperto il discorso. Vittoria roboante in trasferta per il Fagnano Olona, 8-0 contro il Viggiù, e per il Gorla Maggiore, 5-1 contro la Robur Saronno. Reti inviolate tra Valceresio e Arsaghese. La Belfortese batte 3-0 la Gerenzanese, mentre ottiene una vittoria di misura 1-0 per il Sacconago contro la Mozzatese. L’Antoniana si aggiudica il match contro il Luino 4-2 e infine la Solbiatese supera con tre reti la Vanzaghellese.

Ultima di campionato che sarà decisiva quindi ai fini del discorso playoff, con ben sei squadre ancora in corsa. Capitolo playout che sembra invece chiuso invece, con la robur Saronno ormai condannata all’ultimo posto.

CLASSIFICA: Guanzatese 63; Fagnano Olona 57; Valceresio, Gorla Maggiore 56; Belfortese 55; Arsaghese 54; Sacconago 52; Antoniana, Vanzaghellese 37; Solbiatese 33; Union Tre Valli 32; Mozzatese 26; Luino 23; Gerenzanese, Viggiù 20; Saronno 17.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M: Torneo che ha ben poco da dire, con la Folgore Legnano già campione e la zona playoff ben delineata. L’ultima giornata servirà solo per definire la zona playout, con quattro squadre coinvolte.

Pareggio 2-2 tra Folgore Legnano e Samarate e vittoria 3-2 del San Marco sul Bienate. Sconfitte indolori per il Beata Giuliana e Virtus Cantalupo, entrambe perdenti 2-1 rispettivamente contro Borsanese e Crennese. Cade anche il San Luigi, superato 3-2 in casa dall’Arnate. Trasferte amare per Parabiago e Sant’Ilario: la prima perde 4-2 contro la Robur, la seconda ne prende due dalla Jeraghese ultima in classifica. Finisce 1-1 la sfida tra Ardor e Canegrate.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 72; San Marco 66; Samarate 56; Beata Giuliana 47; Virtus Cantalupo 43; Crennese, San Luigi 39; Parabiago 38; S. Ilario 33; Canegrate, Robur 32; Arsanese, Borsanese 29; Ardor, Bienate 28; Jeraghese 25.

GIRONE Z: L’Ispra batte 3-0 la Cuassese e festeggia in casa la vittoria del campionato, con sei punti di vantaggio sul Casbeno vittorioso 2-0 contro il Buguggiate. L’Insubria ipoteca il terzo posto superando 3-0 il Caravate. Il discorso playoff però è ancora aperto. Il CantelloRasa perde dolorosamente 3-1 lo scontro diretto con la Ternatese ed entrambe rimangono ancora in ballo per gli spareggi promozione. Vincono e possono continuare a sperare Juventus Gemonio e Calcinatese, vincenti rispettivamente 2-1 sulla Lavena Tresiana e 4-2 sulla Cadrezzatese. 3-0 del Laveno Mombello sul retrocesso Don Bosco. Pari senza reti tra Ceresium e Induno.

CLASSIFICA: Ispra 66; Casbeno 60; Insubria 58; Cantellorasa 50; Ternatese 49; Juventus Gemonio 48; Calcinatese 47; Buguggiate 45; Cuassese 40; Caravate 39; Ceresium Bisustum 31; Lavena Tresiana, Laveno Mombello 27; Induno 24; Cadrezzatese 22; Don Bosco 18.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A: Anche in questo campionato è quasi tutto deciso. La Gallaratese campione pareggia 0-0 contro la Nuova Fiamme Oro Ferno. Il Sumirago supera 3-0 la Vergherese e vince anche il Lonate Pozzolo 2-1 sul Castelseprio. Dura sconfitta per il Coarezza che perde 3-1 contro l’Angerese e abbandona la possibilità di assicurarsi i playoff in anticipo. La Sommese ora incalza il Coarezza grazie al successo 3-1 contro la Nuova Abbiate. Gli Eagles pareggiano 2-2 contro la fuori classifica Amor Sportiva. A riposo l’Azzurra.

CLASSIFICA: Gallaratese 49; Sumirago 43; Lonate Pozzolo 41; Nuova Fiamme Oro Ferno 39; Coarezza 34; Sommese 33; Angerese 28; Caronno Varesino 25; Nuova Abbiate 18; Vergherese 16; Castelseprio 13; Azzurra 12.

Fuori classifica: Amor Sportiva.

GIRONE B: Torneo che ormai non ha più nulla da dire. La Malnatese con il campionato già ipotecato pareggia contro il Rancio 0-0. Netta vittoria del Varano 3-0 sul Real Buguggiate. Trasferta felice per il San Michele sul campo dell’Olona, 2-1 il finale. Anche per il Travedona vittoria fuori casa 2-1 a Premaggio contro l’Aurora. Molde e Mascia United perdono sonoramente 8-0 contro Casport e Casmo. Turno di riposo per la Pro Cittiglio.

CLASSIFICA: Malnatese 58; Varano 52; San Michele 51; Olona 47; Rancio 45; Travedona 40; Pro Cittiglio 33; Real Buguggiate, Casmo 31; Casport 23; Aurora Premaggio 9; Molde, Mascia United 7.