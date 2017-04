Grande successo per i treni a vapore

Treno a vapore

Grande successo per i viaggi con i treni a vapore da e per Luino. Il 23 aprile prossimo alle 10 da Luino partira’ una locomotiva per Locarno, dalla Stazione Internazionale organizzato dall’associazione Verbano Express.

Anche la scorsa domenica, in una splendida giornata di sole, l’ assessore ai Trasporti del Comune di Luino Alessandra Miglio ha accolto il Direttore dei Treni Speciali della Fondazione delle Ferrovie dello Stato Federico Cremonesi in visita al Museo Ferroviario del Verbano in occasione della gita di Pasquetta organizzata dalla Fondazione FS Italiane.

Con partenza da Milano Centrale, il treno storico con carrozze d’epoca e locomotiva a vapore ha sostato a Rho Fiera, a Gallarate per poi arrivare a Luino.Qui l’accoglienza dei 230 turisti è stata organizzata dall’associazione Verbano Express il cui Presidente Gobbato ha mostrato la vecchia rimessa costruita nel 1882 per l’apertura del traforo del Gottardo.

La piattaforma girevole posta sul retro dell’edificio a cui sono collegati i binari passanti ha affascinato i presenti nel momento in cui la locomotiva ha invertito il senso di marcia. Le attivita’ del museo riescono a trasportarci nei nostri splendidi scenari pur conservando un’ atmosfera d’antan, offrendo ai visitatori suggestioni antiche e al tempo stesso attuali per la grande richiesta del mercato turistico.