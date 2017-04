“Grazie Varese, per esserti colorata di Blu”

Palazzo estense di illumina di blu

«L ‘associazione Articolo3 ringrazia il Sindaco Davide Galimberti per il meraviglioso regalo che ha fatto a tutti nostri amici speciali illuminando il palazzo comunale di blu, per aver presenziato alla conferenza, ringrazia tutti i relatori e il centinaio di persone accorse per ascoltare cos’è l’autismo e come poter aiutare i nostri ragazzi… Grazie Varese!»

Così gli organizzatori della giornata mondiale dell’autismo a Varese hanno ringraziato tutti i partecipanti: sia all’incontro avvenuto dalle 10 alle 12 alla libreria Kentro di via Merini, che ha visto presenti il sindaco Davide Galimberti e il presidente del Rotary Club Rosy Cecchini e come relatori saranno Lucio Moderato, direttore dei servizi per l’autismo all’istituto sacra Famiglia, la terapista occupazionale Katia Mina, e Jacopo Bulfamante, protagonista di una vita speciale, “grazie” alla sindrome asperger, autismo ad alto funzionamento.

Sia per il “regalo-evento” serale: il meraviglioso palazzo estense colorato di Blu.