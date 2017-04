Critiche e strappi: Giuseppe Longhin, esponente della Lega Nord a Villa Recalcati, critica la gestione attuale della Provincia: « Gunnar Vincenzi sempre più solo al comando….dopo il consigliere Luca Paris che ha visibilità, pur ripetendo le cose che io dico da 2 anni, perché in maggioranza, ora anche la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) critica il modo di amministrare unilaterale del Presidente, nessun coinvolgimento e totale mancanza di comunicazione a chi, vista la situazione, rischia seriamente di vedere compromesso il proprio futuro lavorativo. Nello specifico: l’Agenzia Formativa. Prima le è stata tolta la gestione dell’Eremo di Santa Caterina, ora in mano alla Strada dei Sapori, molto vicina, guarda caso, al vicepresidente Marco Magrini, e ora una vera e propria trasformazione di quello che era un vanto della Provincia in una scatola vuota».

Il braccio di ferro con i dipendenti che hanno aperto la vertenza sindacale non è l’unico problema sostiene Longhin: « L’amministrazione “naif” di questa maggioranza è anche la gestione della Stazione Unica Appaltante, la Polizia Provinciale, i Vigili del Fuoco, la manutenzione delle strade e delle scuole, i tagli al turismo e allo sport. Tutto questo è, sia ben chiaro e inequivocabile, dovuto ai tagli del governo e alla sciagurata conferenza stampa del marzo 2015 quando il presidente Vincenzi ha dichiarato il predissesto e predisposto un inutile piano di riequilibrio che viene sbugiardato dal recente d.l.50 del 24 aprile 2017 che taglia ben 755 milioni di euro alle città metropolitane e oltre 2 miliardi alle Province, ma solo 7 milioni alla Provincia di Varese, contro una media di 25/30 delle le altre Province. Questo perché Varese “ha pagato prima”….e ha i conti a posto, tanto da aumentare di 145 mila euro il compenso dei 2 dirigenti rimasti».