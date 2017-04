Ha un malore: 77enne muore mentre guida

Nuova ambulanza a Induno Olona

E’ stato un grave malore la causa dell’incidente avvenuto nel pomeriggio del 25 aprile 2017 a Bisuschio.

Intorno alle 15,30 Sulla strada che porta a Cuasso al Monte, in via Martinelli, un 77enne mentre era alla guida della sua auto, che lo stava portando, insieme a sua moglie da una coppia di amici a Cuasso, un 77enne di Tradate ha avuto un malore, probabilmente un infarto. L’uomo ha perso il controllo dell’auto ma non ha causato danni, nè ferito la moglie: l’auto andava a bassa velocità ed è andata a finire contro il bordo della strada, senza altre conseguenze.

I soccorritori del 118, accorsi sul posto hanno tentato di rianimarlo e l’hanno trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Circolo, ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto dell’incidente anche i carabinieri di Porto Ceresio, che hanno proceduto alla ricostruzione dei fatti.