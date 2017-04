“HAIuta HAITI”, una cena di beneficenza con don Claudio

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

«Noi siamo pronti per la terza edizione di HAIuta HAITI, la cena solidale di raccolta fondi a favore della missione di don Claudio a Mare Rouge, e tu?» L’appello è lanciato dall’associazione “Con LUI in cammino” che da tempo sostiene l’attività di Don Claudio Mainini a Mare Rouge, sull’isola di Haiti. La cena di beneficenza è in programma per il 29 aprile e sono aperte le iscrizioni.

«La situazione a Mare Rouge, dopo il passaggio dell’uragano Matthew, è leggermente migliorata - spiegano dall’associazione -, ma le condizioni di vita della popolazione continuano ad essere difficili a causa delle perdite del raccolto e degli animali d’allevamento, spesso le uniche fonti di sostentamento per intere famiglie. Don Claudio nella parrocchia di Sant’Anna opera da solo ormai dalla scorsa estate, quando sono rientrati gli altri missionari ambrosiani. La sua attività pastorale si svolge su un’area molto vasta, nella quale gli spostamenti occupano più tempo delle celebrazioni e/o delle attività e la popolazione che gli è affidata supera le 40.000 persone. Per continuare a sostenere la missione di don Claudio, organizziamo la tradizionale cena solidale che si terrà sabato 29 aprile alle ore 19.15 presso La Nostra Famiglia di Vedano Olona, via don Luigi Monza».

Don Claudio, che rientrerà in Italia per una breve vacanza, sarà presente e racconterà della sua esperienza a Mare Rouge. «Al fine di organizzarci al meglio, abbiamo bisogno di raccogliere le adesioni entro giovedì 20 aprile. Se vuoi prenotare puoi rispondere a questa mail o telefonare ai seguenti numeri: Mauro 335 1364219; Federica 328 8154424; Giovanni 335 1859400. Il contributo per la cena, che verrà interamente devoluto a don Claudio, è un ‘offerta minima di 20 euro a persona. E’ previsto anche un menù bambini/ragazzi (fino a 12 anni d’età) al costo di 5 euro».

Per chi non potesse partecipare, ma volesse sostenere la missione di Mare Rouge, può farlo mediante un’ erogazione liberale all’Associazione “Con Lui in cammino” onlus al seguente conto corrente BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia di Magenta Codice IBAN: IT12V0558433320000000002033 Intestazione conto: CON LUI IN CAMMINO. Le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito secondo la normativa vigente.