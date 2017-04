Hic sunt leones in massa alla Milano City Marathon

foto varie di eventi vari

Espugnata Milano. La polisportiva Hic sunt leones, come da tradizione, ha partecipato in massa alla Milano City Marathon.

HIC birretta, HICcopotami, BellimbustHIC, Les freak c’est cHIC, HICtonic sono le staffette varesine partite alle ore 10,00 da Corso Venezia, che hanno colorato le vie di Milano con la solita allegria e ironia. Il ritrovo dei leoni, sempre dopo l’arrivo in Corso Venezia, li ha visti riuniti nel tradizionale pranzo post-maratona.

«Siamo felici di mantenere le tradizioni – ci fa sapere il neo presidente Stefano Colombo – amiamo lo sport, le persone e il buon cibo. Giornate come queste ci fanno crescere il buon umore e la voglia di fare. Stiamo lavorando con entusiasmo per la buona riuscita della nostra amata “traversata dei leoni a Monate” in programma per il 30 Luglio e giunta quest’anno alla 7ma edizione e giornate come questa ci caricano di motivazioni e immagazziniamo nuova linfa».

Il week end ha visto gli “HIC” sostenere anche la “giornata mondiale dell’autismo” con alcuni Leoni impegnati nel nuoto, che hanno partecipato alla “30 ore abbracciata collettiva” organizzata dalla Enjoy Sport Center di Cernusco sul Naviglio a favore della ricerca e dell’informazione su questa malattia che purtroppo è aumentata negli ultimi anni.

Visitando il sito www.hicsuntleonesvarese.it e’ possibile visionare il calendario degli eventi in programma per il 2017. E c’è la campagna tesseramento in atto.