I bolidi del WEC infiammano l’autodromo di Monza

I bolidi del WEC sfrecciano a Monza

Il prossimo 16 di aprile, a Silverstone, scatterà l’edizione 2017 del WEC, il campionato mondiale di automobilismo disputato con la formula “endurance”, quella cioè articolata su gare di lunga distanza (in Inghilterra c’è la “6 Ore”) che vivrà il suo momento più affascinante con la 24 Ore di Le Mans.

Il primo weekend di aprile però, i protagonisti di questo campionato di altissimo profilo si sono dati appuntamento al circuito di Monza per disputare il “Prologo”, che non assegna punti per la classifica ma resta la prima occasione ufficiale per osservare e testare la forma dei piloti e l’evoluzione dei bolidi a ruote coperte.

Quello di Monza è stato l’unico appuntamento italiano del WEC 2017 e ha richiamato sugli spalti dell’Autodromo Nazionale un pubblico numeroso: si parla di circa 20mila spettatori sulle due giornate. A livello sportivo sono state le Toyota a far segnare i tempi migliori in assoluto (quella di Davidson-Nakajima-Lapierre al primo posto), con le Porsche subito dietro. In classe LMP2 il giro migliore è stato quello della Oreca di Perrodo-Collard-Vaxiviere, tra le vetture di GTE-PRO bene la Porsche 911 di Christensen-Estre. Bene infine la Ferrari tra le auto di classe GTE-AM, dove i migliori sono stati Flohr-Castellacci-Molina.