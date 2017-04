I carabinieri gli sequestrano 5 mila kg di rame: “Non l’ho rubato”

rame furto

Alcuni giorni fa i carabinieri di Legnano hanno sequestrato un furgone con un carico di quasi 5 mila kg di rame e denunciato un 46enne pregiudicato per ricettazione. Secondo i militari la provenienza del carico non era supportata da documentazione regolare e, dunque, ipotizzavano una provenienza furtiva del prezioso metallo.

Siamo stati contattati dal responsabile dell’azienda di Busto Arsizio specializzata in commercio di rottami che avrebbe acquistato il materiale da un’impresa di Dairago. L’uomo, che vuole rimanere anonimo, sostiene che «quel rame era stato acquistato regolarmente ed era provvisto di documento di trasporto ma che, per un errore di compilazione, non è stato riconosciuto come regolare dai militari che hanno proceduto al controllo».

L’imprenditore sottolinea che tutta la documentazione a sostegno della regolarità del trasporto, compreso l’anticipo di pagamento del rame, è stato mostrato all’autorità giudiziaria che ora dovrà decidere cosa fare del materiale sequestrato: «Spero che tutto si risolva in breve tempo, siamo una piccola azienda e così rischiamo di andare in difficoltà anche perchè chi ce lo ha venduto ora pretende il pagamento della restante parte».