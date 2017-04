I City Angels al comune di Varese: “Ora lavoriamo in sinergia”

C’erano molte associazioni varesine dedite agli ultimi ad assistere alla firma del protocollo d’intesa tra Comune di Varese, rappresentato dall’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, e l’Associazione City Angels Italia: Con questo accordo, la nota associazione di volontariato è entrata a pieno titolo fra le realtà che collaborano in maniera efficace e costruttiva con le istituzioni cittadine.

«Abbiamo voluto dare con il protocollo siglato oggi un chiaro segnale di coesione con le altre associazioni sotto la guida dell’istituzione del comune di Varese – spiega Andrea Menegotto, che oggi è diventato anche ufficialmente coordinatore dei City Angels varesini – il messaggio è stato quello di collaborazione, sicuramente da parte del nostro nuovo corso, ma anche con le altre associazioni sul territorio».

All’incontro erano presenti tra l’altro la Caritas con don Marco Casale, e alcuni rappresentanti degli Angeli Urbani: «per noi un segnale molto importante – ha aggiunto Menegotto – la città si è sempre interrogata sulle due presenze contemporanee e simili. E vogliamo dare il segnale che ora lavoriamo per una sinergia, dopo undici anni di presenza a Varese»

«Il presupposto è la riorganizzazione dell’attività dei City Angels , che hanno nominato anche Andrea Menegotto come responsabile della sede varesina: e la presenza del fondatore, Mario Forlan, racconta della forte volontà di rilancio dell’organizzazione in città, in una logica di collaborazione, una dichiarazioni di intenti che non può che farci piacere – ha commentato Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali del comune di Varese – Quello che importa fortemente al Comune di Varese è che questa associazione entri a pieno titolo, per esempio, nella rete di sostegno per i senza fissa dimora: una rete che prevede lo sforzo di mettersi attorno a un tavolo tutti insieme per trovare soluzioni. Ci hanno dato pieno sostegno e ne siamo contenti, perché si tratta di questioni che hanno bisogno delle forze di tutti, senza dispersioni»

Il protocollo di intesa è stato firmato anche da Mario Furlan, l’ideatore e fondatore dell’associazione, che ha preso vita a Milano: «Oggi abbiamo fatto un grande salto di qualità – ha spiegato Furlan – Siamo presenti a Varese da 11 anni ma solo oggi abbiamo stretto un legame ufficiale con le istituzioni varesine. Il primo passo è la firma del protocollo, il secondo è che il prossimo corso per nuovi volontari, che si terrà il 3 e il 4 giugno, sarà in locali assegnati dal comune. Da parte nostra, assicuriamo già di essere presenti a tre tra i principali eventi cittadini: il falo di sant’Antonio, il carnevale, e il Gay Pride. Per quest’ultimo noi abbiamo un accordo a livello nazionale con Arcigay per il servizio d’ordine: possiamo già dire che saremop presenti anche al pride varesino».

I CITY ANGELS

L’Associazione Nazionale City Angels Italia, fondata nel 1994, opera a Milano e nelle principali città italiane ed è presente dal 2006 a Varese mediante una propria sede presso la Stazione delle Ferrovie Nord Milano, in Piazzale Trento. I volontari dell’Associazione si definiscono “volontari di strada di emergenza, che si occupano di solidarietà e di sicurezza” e, nel concreto, aiutano i più deboli: senza fissa dimora, vittime del disagio e della violenza in genere, persone e animali in difficoltà, fornendo aiuti concreti nonché sostegno umano e psicologico attraverso la propria presenza e vicinanza. Con la propria divisa caratterizzata dal basco blu (simbolo delle forze di pace dell’ONU) e giubba rossa, i City Angels si propongono di essere un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini e un deterrente visivo per i malintenzionati.