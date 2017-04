I Corsi Tigros ricominciano dalla pizza. Senza glutine

E’ il ristorante Buongusto di Buguggiate ad aprire la stagione di corsi, con un appuntamento allo stesso tempo goloso e salutare: martedì 11 aprile Leone Coppola, titolare della pizzeria Vecchio Ottocento di Gavirate, spiegherà i segreti della pizza senza glutine.

Per Coppola, pluricampione del mondo nelle categorie di pizza classica nel 2013, pizza senza glutine nel 2015 e pizza a due nel 2016, nonchè Capo Gruppo del Team Acrobatico Pizza Champs di pizzaioli acrobatici e punto di riferimento per tutti i pizzaioli come presidente dell’Associazione APV (Associazione Pizzaioli Varesini) è la quarta partecipazione ai corsi, ogni volta con un una proposta diversa.

Quest’ultima punta sulla salute, che è il leit motiv dei corsi primaverili 2017 di Tigros, ed è anche una delle novità commerciali del supermercato: da qualche giorno infatti nei negozi Tigros di Lombardia è possibile acquistare alimenti senza glutine con la propria tessera sanitaria. L’impegno di Coppola sarà quello di mostrare come muoversi, in una situazione delicata come quella della produzione di pasta per pizza per celiaci: dando le dritte dell’esperto del mestiere.

L’appuntamento, per chi si è già iscritto, è per le 17 di martedì 11 aprile al Buongusto Tigros di Buguggiate: non è possibile però più prenotarsi, poichè le iscrizioni sono ormai chiuse.

Come sempre, i corsi sono gratuiti e possono aderire all’iniziativa tutti coloro che saranno in possesso della “Tigros Card”, card elettronica rilasciata gratuitamente presso tutti i Punti Vendita “Tigros” o su www.tigros.it: la preiscrizione ai prossimi corsi è possibile sul sito stesso, scegliendo il proprio corso preferito o chiamando il numero verde Tigros 800905033.

Noi, come di consueto, li seguiremo con il nostro liveblog.