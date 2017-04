I dirigenti coccolano il Varese: “Restiamo sereni”

Le immagini dei biancorossi

Amichevole in famiglia oggi – giovedì 6 aprile - per il Varese, tra la prima squadra e la formazione juniores sotto il sole del centro sportivo di Albizzate. Un’occasione “sfruttata” anche dallo “Stato Maggiore” della società per stare vicino ai giocatori di Bettinelli e per fare il punto a due settimane dall’insediamento del presidente Fabio Baraldi, affiancato da Aldo Taddeo e Paolo Basile.

«L’ambiente del Varese è sereno nonostante le ultime due partite che, dal punto di vista del risultato, non sono state soddisfacenti» afferma il vicepresidente Taddeo, il primo a prendere la parola. “Serenità” è il termine ricorrente nel discorso dei tre dirigenti biancorossi, che ripetono le parole già dette da Bettinelli: «Sarà la società a trascinare la squadra e non viceversa».

Un atteggiamento che, però, non vuole essere di disarmo in vista del finale di stagione, anzi. «La volontà della società è sempre quella di arrivare primi o almeno secondi per poter affrontare i playoff – sottolinea Paolo Basile – Il Varese non può avere altri obiettivi che non siano la vittoria. Se non arriverà – ripete – ci riproveremo l’anno venturo. Su questo la nostra posizione non è cambiata».

Varese - Legnano 1-2

Foto Borserini-Raso / VareseNews

La dirigenza tiene inoltre a stemperare la tensione creatasi attorno alla squadra dopo il deludente pareggio con la Pro Settimo e soprattutto la sconfitta con il Legnano: «La protesta da parte della curva domenica è stata civile – assicura Basile – c’è comunque fiducia nei confronti della società, tanto che molti tifosi – ultras e non – saranno con noi a Chieri. Voglio proprio fare i complimenti ai nostri tifosi che dalla scorsa stagione sostengono con vivacità la squadra: non mollate ora».

A proposito del match di Chieri (si gioca alle ore 15, domenica 9 aprile), in tribuna ci sarà anche il presidente Baraldi. «Partirò domani sera – venerdì – per il ritiro con la Canottieri Napoli. Giocheremo a Siracusa, contro l’Ortigia, sabato pomeriggio ma dopo la partita prenderò un aereo in serata per tornare in tempo e seguire la squadra contro il Chieri». Anche perché – rivela Baraldi – lunedì dovrà essere a Varese e in particolare al centro sportivo di Varesello che – sono parole sue – dovrà tornare a essere uno dei centri dell’attività societaria anche come supporto al vivaio.

«Al di là di quanto avviene sul campo, è fondamentale guardare al futuro – ripetono in coro Baraldi, Taddeo e Basile – In questi giorni ci siamo divisi i compiti e stiamo contattando i nostri sponsor. Abbiamo proposto loro un progetto pluriennale per dare ulteriore solidità al Varese, e le risposte sono state positive. Presto per fare nomi, ma vi aggiorneremo presto».

L’AMICHEVOLE

Ad Albizzate, come detto, la squadra di Bettinelli si è allenata contro la Juniores vincendo con il punteggio di 5-0 (3-0 il primo tempo). Il tecnico biancorosso ha provato alcune soluzioni inedite per la sua gestione – compreso il 3-5-2 iniziale – e fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione salvo Giovio che ha lavorato a parte. Le reti sono state messe a segno da cinque uomini diversi: Piraccini, Talarico, Scapini e, dopo l’inversione di campo, Lercara e Gucci.