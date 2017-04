I giovani scacchisti si sfidano a Gallarate

scacchi, gara di scacchi, scacchiera

Si è disputato ieri, domenica 9 aprile, il Campionato Provinciale Under 16 di scacchi, per il terzo anno consecutivo organizzato a Gallarate dalla locale Società Scacchistica.

Hanno partecipato diciotto tra ragazzi e ragazze, dai 7 ai 16 anni, provenienti da diversi circoli limitrofi. La pattuglia gallaratese era la più nutrita, essendo il circolo ospitante, con ben otto rappresentanti del proprio fertile e promettente vivaio.

«I risultati hanno premiato proprio il settore giovanile gallaratese che, realizzando uno storico en plein, ha conseguito il titolo di campione provinciale in tutte le fasce d’età» spiega Paolo Collaro, delegato Fsi per la provincia di Varese e presidente della Soc.Scacchistica Gallaratese. Il vincitore assoluto del torneo è stato il giovanissimo Riccardo Colucci, nato nel 2007, che vincendo tutte e 5 le partite previste, è il nuovo campione giovanile della nostra provincia, superando avversari più grandi e più favoriti alla vigilia.

I Campioni Provinciali 2017 per fascia d’età sono dunque i seguenti: Valentino Messina (Under 8), Riccardo Colucci (Under 10), Stefano Longoni (Under 12), Riccardo Serra (Under 14) e Danny Dalla Grana (Under 16).

Il presidente della Società Scacchistica Gallaratese Paolo Collaro, fresco di nomina alla carica di Delegato Provinciale della Federazione Scacchistica Italiana, ha espresso «soddisfazione per la crescita costante del movimento giovanile nella città di Gallarate ed auspica che ciò possa rappresentare un esempio per il resto della Provincia, meno attivo da questo punto di vista».