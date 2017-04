I lavoretti di Pasqua aiutano Accumoli

Raccogliere fondi per una scuola che non c’è più. I sogni son desideri, si dice, e i bambini hanno tutto il diritto di sognare. I bambini della scuola primaria di Azzate hanno contribuito con i loro lavoretti realizzati in occasione della Pasqua, a raccogliere un po’ di denaro da mandare agli alunni della scuola terremotata, che oggi non hanno più nulla, nemmeno un’aula dove andare a seguire le lezioni.

E’ un atto simbolico più che altro, ma è prima di tutto una lezione di vita.

L’Associazione Genitori ha organizzato un aperitivo a scuola per tutti gli adulti: durante la manifestazione sono stati messi in mostra i lavori fatti dai bimbi e venduti i lavoretti pasquali. Sofia e Asia, 16 e 14 anni, della Piccola Compagnia Instabile hanno letto “La Leggenda del cavaliere del Lago”.

L’Associazione Genitori ha ringraziato le maestre per la collaborazione, tutti i genitori per l’entusiasmo che hanno dimostrato e il dirigente scolastico che ha aperto le porte della scuola.

Molti i negozianti di Azzate che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: Bar della Samy, Dream pizza, E che pizza, Fattoria canale, L’apetit, L’amico Fritz, Macelleria Sassi, Nuova macelleria, Panificio Bernasconi, Pasticceria Albini, Panificio Ossola, Pizza top, Ristorante Il Drago e Torretta pizza.

E’ la seconda iniziativa organizzata dalla scuola primaria destinata alla scuola di Accumoli. Chissà che un giorno i bambini possano anche incontrarsi…