I Lyons sbranano le speranze del Varese

Rugby Lyons Cadetti - Rugby Varese 50-5

SERIE C1 – POULE PROMOZIONE

Cadetti del Lyons – Varese 50-5 – Domenica pomeriggio, al Beltrametti di Piacenza, è sfumato l’obiettivo primario del Rugby Varese: il ritorno in serie B un anno dopo la retrocessione. La matematica consentirebbe il prolungamento del sogno, ma al cospetto dei biancorossi si sta materializzando la cruda realtà che li vede bloccati al terzo posto in classifica con 15 punti da recuperare alla capolista A&U Milano e 11 ai Lyons che proprio domenica hanno dato la sveglia al Varese.

Mancano quattro giornate alla fine del campionato, ci sono 20 punti ancora in palio, ma la prima piazza che vale la serie B se la giocheranno i meneghini e i piacentini di fronte domenica prossima al Crespi di Milano, mentre il Varese se la vedrà con il Cernusco per provare quantomeno a confermarsi terza forza della graduatoria.

La gara giocata in Emilia è stata dominata dai Cadetti del Lyons che hanno impiegato sei minuti per sbloccare il punteggio grazie alla meta della terza linea Pietro Bosoni. La squadra di casa ha continuato a premere sull’acceleratore e sono arrivate le mete di Albertin al 15′ e Bassi al 19′. L’obiettivo prioritario dei piacentini era quello di pendere il bonus e si è concretizzato al 24′ con una meta di punizione. Nei minuti successivi, il Varese ha imbastito qualche azione interessante, ma sul più bello i Lyons hanno chiuso ogni varco per poi ripartire fino al raggiungimento della quinta meta marcata dall’estremo Valverde al 32′. I leoni bianconeri, in vantaggio 31 a 0, hanno continuato a comandare il gioco arrivando però all’intervallo senza segnare ulteriori marcature.

Il ritmo è calato a inizio ripresa, poi dopo il quarto d’ora i Lyons sono tornati a muovere il punteggio con le mete segnate da: Samuele Montanari, Beghi e Groppi. I varesini nel frattempo si erano avvicinati più di una volta alla meta che hanno trovato solo a un minuto dalla fine grazie a un’azione insistita degli avanti. A schiacciare l’ovale sulla fatidica linea bianca è stato il pilone Med Lahwaidi.

Con un totale di otto mete a una e il punteggio di 50 a 5, i Lyons hanno fatto loro la sfida ribadendo la volontà di cercare la promozione in serie B dove troverebbero il Piacenza, gli acerrimi rivali di sempre.

La compagine affrontata dal Varese era tecnicamente e fisicamente superiore, ma va comunque ricordato che i biancorossi avevano al cospetto la seconda squadra di una società che gareggia nel massimo campionato italiano.

Varese: Broggi, Rizzotto, Taverna, S. Sessarego, Di Tullo (Padula), F. Bianchi, Banfi (c.), Bobbato, Djoukouehi (Maccagnan) Contardi, Lacchè (Spitieri), Borello (Castiglioni), Maletti (Lahwaidi) Gulisano, Bosoni. Non entrati: De Bortoli, Allegra. All.: Galante e Donoghue.

Arbitro: Fabio Taggi.

6a giornata: Cadetti del Lyons Piacenza-Varese 50-5, Amatori & Union Milano-Highlanders Formigine 33-7, Cernusco-Chicken Rozzano 31-3.

Classifica: Amatori & Union Milano 29, Cad. del Lyons 25, VARESE 14, Cernusco 11, Chicken Rozzano, Highlander Formigine 6.

POULE SALVEZZA

Malpensa-Delebio 15-3 – La squadra di Brega e Pennestrì, dopo le beffe delle ultime due partite, è tornata a vincere domenica, nel delicatissimo match di Gallarate contro il Delebio ultimo in classifica. I valtellinesi si sono confermati comunque una squadra tutt’altro che sprovveduta con una mischia incisiva e ben strutturata.

Nel primo tempo si è giocato poco e a referto sono andati solo gli ospiti con il piazzato del 3 a 0, ma è stata una frazione di gara contratta per entrambe le squadre, dovuta soprattutto a un arbitraggio molto approssimativo. Nella ripresa il Malpensa ha ribaltato l’esiguo svantaggio andando in meta prima con Cassia e poi con Legnani, indubbiamente il migliore in campo. Nota di merito anche per tutta la prima linea gallaratese, messa sotto pressione dagli avversari e costretta agli straordinari dal direttore di gara che ha resettato frequentemente le mischie, ripetendole talvolta con eccesso di zelo. la prossima partita si giocherà domenica a Monza, in casa della prima forza della Poule.

Malpensa: Cattaneo, Cassia, Marrazza, Diserò, Olivieri, Legnani, Tomasoni, Casnaghi (c.), Rigon, Colombo (Schuitemaker), Formica (Bidorini), Albini, Giarola, Masiero, Altomare. Allenatori: Pennestrì e Brega.

Arbitro: Gianluca Farinelli.

Note. Cartellini gialli a Colombo e Diserò.