«I nostri 50 volontari che hanno spento le fiamme del Paglione»

Sono partiti alla volta della Val Veddasca senza troppo pensare alle feste: c’era da spegnere un incendio e loro l’hanno fatto grazie alla dedizione ma soprattutto alla preparazione cui si sottopongono periodicamente.

Sono i volontari dell’Antincendio Boschivo AIB di Comunità Montana Valli del Verbano che lo scorso fine settimana si sono distinti nelle operazioni di spegnimento delle fiamme sul Paglione, in Forcora, al confine fra Italia e Svizzera.

L’IMPEGNO – «Erano quasi 50 i volonatari addetti all’antincendio che sento di ringraziare personalmente per l’impegno e la dedizione con cui hanno portato a compimento le operazioni di spegnimento – spiega l’assessore di Comunità Montana Carlo Molinari – . Le operazioni sono state effettuate in cooperazione con il corpo dei VVFF di Luino e altre forze istituzionali. Il servizio AIB della Comunità Montana Valli del Verbano ed i suoi uomini sono stati messi a dura prova nel domare l’incendio, questo a riprova della grande e scrupolosa preparazione che a cui si sottopongono i volontari, i quali, ricordo, sono “volontari” ed anche per questo meritano un plauso, sempre pronti a intervenire ove ce ne sia necessità».

Il coordinamento delle attività è stato effettuato da Fabio Bardelli e Dario Bevilacqua «che come sempre hanno dimostrato grande senso del dovere e intuito nella strategia di spegnimento – continua Molinari – a loro va un sentito ringraziamento per quanto hanno dimostrato di saper fare».

LA SCHEDA DELL’INTERVENTO – Ecco i numeri dell’intervento sul Paglione in Veddasca (versante italiano):

Quasi 50 i volontari AIB impiegati delle squadre COAV, 2 gli elicotteri regionali da Erba e Talamona; 1 S64 (Geronimo) da Montichiari BS; 1 Canadeir (CAN10) da Genova.

Operazioni iniziate sabato alle 19.00 circa

Terminate lunedì intorno alle ore 12.

DOS (Direttore Operazione Spegnimento):Dario Bevilacqua,Fabio Bardelli.

Gruppi: Intercomunale Valcuvia;Intercomunale Valtravaglia; Luino; Gemonio;

Azzio; Castello C.; Tronzano LM; Cocquio T; Maccagno

Sala Operativa Comunità Montana:

Cassano V.;

Grantola;

Duno AIB.