I ragazzi di “La mia voce ovunque” portano la violenza sul palco del Manzoni

busto arsizio varie

Per il sesto anno consecutivo quelli che una volta erano conosciuti come i “ragazzi di via Varzi” e che oggi sono l’associazione “La mia voce ovunque”, tornano sul palco per portare in scena le problematiche sociali che vivono ogni giorno. Quest’anno il tema dello spettacolo (7 aprile, ore 21 al teatro Manzoni) è la violenza sulle donne, una storia vera trasformata in uno spettacolo teatrale tra musiche, balli e tutta l’energia dei 25 ragazzi che hanno preso parte all’organizzazione.

La storia è quella di Fabiana Ferrara, un’amica di Monica Guanzini che da anni coordina questa associazione che raccoglie ragazzi con storie familiari difficili e li rigenera semplicemente ascoltandoli e facendoli esprimere attraverso la musica, lo sport, il ballo. Anche quest’anno la presentazione è avvenuta nell’appartamento di via Custoza che fu la casa di Eva Sacconago, giovane oratoriana morta suicida e vittima di violenze psicologiche e sessuali da parte di una suora. Proprio in memoria di Eva i ragazzi salgono ogni anno sul palco.

Accanto a Monica c’erano Giovanna e Roberto (i genitori di Eva, ndr) l’avvocato Paola Masla e Fabiana Ferrara: «Quest’anno metteremo in scena la vera storia di violenza subita da Fabiana – racconta Monica – lei ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza e loro hanno rielaborato il suo racconto alla loro maniera. Il titolo dello spettacolo è “Io, padrona di me stessa” e il sottotitolo è “Chi ti ama ti accarezza, non ti picchia”».

Accanto a Monica e ai ragazzi quest’anno c’è l’avvocato Paola Masla che da molti anni segue principalmente casi di violenza in famiglia: «Con La mia voce ovunque abbiamo avviato una collaborazione importante perchè per me è importante instaurare un rapporto che vada oltre l’assistenza giudiziaria. Ho sempre fornito anche un supporto psicoterapeutico a chi veniva a raccontarmi la propria storia. Con l’associazione di Monica ho trovato un’ottima collaborazione e una condivisione dell’idea che ragazzi di diverse estrazioni sociali, ma con problemi simili, debbano collaborare per aiutarsi a vicenda».

Lo spettacolo si terrà al teatro Manzoni di via Calatafimi venerdì 7 aprile alle 21. L’ingresso è a pagamento al costo di 5 euro. E’ possibile acquistare i biglietti in teatro negli orari di apertura oppure contattando Monica Guanzini al 3478148673 o alla mail moni1411@libero.it. E’ possibile anche contattare Roberto al 3772303896 o Francesca Mansa 3773266588.