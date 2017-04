I ragazzi scoprono le ferrovie con “Stazione Aperta”

Foto varie

Sono già un migliaio i ragazzi che hanno scoperto il mondo delle ferrovie grazie all’iniziativa Stazione Aperta. Dopo Busto Arsizio, quest’anno il progetto dell’Istituto Falcone è arrivato anche a Gallarate.

E’ nei vecchi spazi del Dopo Lavoro ferroviario, in fondo alla prima banchina, che da qualche settimana e fino al termine di maggio che ogni giorni tanti studenti avranno -in molti casi- il loro primo incontro con il mondo delle ferrovie. Laboratori, visite guidate alla stazione, incontri: tutte attività che hanno come fine quello di insegnare ai ragazzi più piccoli potenzialità, rischi e opportunità del trasporto su ferro.

Un lavoro, organizzato dalle professoresse Luisa Re e Barbara Leone, al cui termine i ragazzi ricevono il cosiddetto battesimo del treno. Il Dopo Lavoro Ferroviario di Gallarate oltre a guidare i ragazzi alla scoperta della stazione ha anche deciso di acquistare i biglietti del treno per far fare ai piccoli il loro primo viaggio. «Vogliamo far scoprire ai ragazzi questo mondo -spiega il referente del gruppo, Giuseppe Davola- e quindi dopo aver mostrato la stazione saliamo su un treno fino a Varese» per quello che è un viaggio con un doppio significato: «scoprire il treno e iniziare a far capire ai ragazzi l’importanza del rispetto dei convogli».

Ma contro il vandalismo il progetto del Falcone è ben più ampio e sempre all’intero del progetto e il prossimo anno prevederà una campagna lungo l’intera linea che attraversa il territorio.