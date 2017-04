I recuperi della raccolta differenziata di Agesp

I nuovi mezzi di Agesp

Agesp avvisa che, in occasione della Festività del lunedì dell’Angelo, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni. In particolare, lunedì 17 aprile il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso e recuperato secondo le seguenti modalità:

Comune di Busto Arsizio

Raccolta diurna / serale

Carta Lunedì 24 aprile 2017

Plastica Lunedì 24 aprile 2017

Umido Giovedì 20 aprile 2017

Vetro Lunedì 24 aprile 2017

Vetro grandi utenze Martedì 18 aprile 2017

Comune di Fagnano Olona

Sacco viola Martedì 18 aprile 2017

Umido Martedì 18 aprile 2017

Vetro Martedì 18 aprile 2017

Comune di Marnate

Sacco viola Mercoledì 19 aprile 2017

Umido Mercoledì 19 aprile 2017

Comune di Olgiate Olona

Carta Martedì 18 aprile 2017

Sacco viola Martedì 18 aprile 2017

Umido Martedì 18 aprile 2017

Vetro Martedì 18 aprile 2017

Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a

sabato – festivi esclusi – dalle ore 7.00 alle ore 19.00).

Il Centro Multiraccolta di Via Tosi, l’Autosilo P.le Facchinetti e gli Sportelli AGESP Gas /Energia Elettrica di Via Magenta 22 rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 17 aprile 2017.

Si conferma, invece, che per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di:

 PRONTO INTERVENTO GAS – TEL. 800 251 628 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI

 PRONTO INTERVENTO TELERISCALDAMENTO – TEL. 800 594 999 – 24 ORE SU 24

FESTIVI INCLUSI