I solisti nobilitano il coro di Varese. E Anosike è un leone in difesa

Mia Cantù - Openjobmetis

JOHNSON 6,5 – Ripetiamo il giudizio: partita normale per uno come lui che ha sia il pregio di non forzare quando capisce di non essere in serata, e che comunque partecipa alla festa – 10 punti – mettendo anche una tripla nell’ultimo periodo e dando ad Anosike un assist.

ANOSIKE 7,5 – Che prova del pivot: non perfetta a livello di numeri, perché ogni tanto in attacco si schianta. La sua gara però è cuore e testa, è il solito dominio a rimbalzo (13) unito a una difesa fastidiosa su JJJ. Non è l’MVP perché altri fanno ancora meglio, ma con Caja è diventato un fattore quasi unico per questo campionato.

MAYNOR 8,5 – Lo abbiamo aspettato a volte con pazienza, a volte arrabbiandoci, ma il Maynor che ricordavamo è tornato nella serata più bella e importante. Divino nel gestire la palla, ficcante nel scegliere i tempi delle conclusioni, ottimo in avvicinamento a canestro e nel traffico. A un certo punto forza e sbaglia una tripla, si gira e chiede scusa: standing ovation.

AVRAMOVIC 6 - Di stima, perché ritorna a giocare dopo tanto tempo e si applica, rubando un bel pallone.

PELLE 7 – Maturatissimo: regge l’urto di JJJ, fatica un po’ al suo primo giro in campo ma replica con grinta e concretezza quando Caja lo richiama sul parquet. Si prende il lusso di un paio di schiacciate pazzesche, saluta Desio con una stoppata ad alta quota e torna a casa con il piacere della doppia cifra.

BULLERI 6 – Fischiatissimo dai tifosi locali, non ha fortuna al tiro ma sta in campo con la consueta sicurezza permettendo a Maynor di ricaricare le batterie. Atomiche, questa sera.

KANGUR 6,5 – Quel che non trova in attacco, lo sfodera in difesa dove è tra gli architravi del sistema-Caja. Non a caso, anche stavolta, il coach lo preferisce a Ferrero perché l’estone ha fisico per opporsi a Calathes e Callahan ma anche per girovagare nella zona di Johnson.

FERRERO 6 – Voto di stima in una serata nella quale ha poche occasioni per brillare.

EYENGA 8 – In parallelo a Maynor, e solo la gara straordinaria del play lo “relega” a secondo violino della partita, anche se Air Congo è il numero uno in attacco con 25 punti. Qualche, solita, forzatura nel tentativo di andare contro tutti, ma è ampiamente perdonato perché stavolta regala anche giocate fini e azioni intelligenti. Anch’egli miglioratissimo: cena pagata al mago Caja.