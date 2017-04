I truffatori dello specchietto sono in giro, denunciato un 24enne

auto specchietto viaggio macchina

Tenta la truffa dello specchietto e si ritrova arrestato dai carabinieri delle stazione di Rescaldina. E’ successo l’altro giorno, quando un italiano di 24 anni, pregiudicato e appartenente ad una famiglia specializzata in questo tipo do truffe, ha avvicinato una donna tentando di spillargli dei soldi.

Alla guida dalla sua Alfa 147 (spesso usano anche una Wolkswagen Polo o Golf, ndr) l’uomo aveva messo gli occhi su una Mercedes, al volante c’era una donna di 66 anni residente in paese. Dopo averla seguito per un po’, l’ha raggiunta in via Rapetti e le ha chiesto di fermarsi dopo aver lanciato una biglia contro la vettura della vittima, per simulare un contatto tra le auto.

L’uomo sosteneva che mentre le due auto procedevano in opposta direzione di marcia gli specchietti retrovisori si sarebbero toccati e quello della sua Alfa sarebbe rimasto danneggiato. Il malvivente ha preteso il pagamento del danno in contanti, per evitare il rincaro dell’assicurazione.

La 66enne non si è fatta impressionare. Sicura di non aver urtato nessuno, ha risposto all’uomo che non gli avrebbe dato nulla e che anzi avrebbe chiamato i carabinieri. A quel punto il 24enne è risalito sulla sua auto e si è allontanato.

La donna ha preso nota del modello di vettura e del numero di targa, poi ha telefonato ai carabinieri della stazione di Rescaldina raccontando quello che gli era appena capitato. Una pattuglia dei carabinieri si trovava già in zona, pochi minuti i militari hanno rintracciato poco lontano da via Rapetti un’Alfa 147 che corrispondeva alla descrizione. L’uomo alla guida è stato controllato, a suo carico sono emersi diversi precedenti.

Il pregiudicato è quindi stato arrestato con l’accusa di tentata truffa.