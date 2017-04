I Wild Boars Varese campioni d’Italia

Wild Boars campioni d’Italia

Si conclude con il trionfo dei varesini Wild Boars la stagione del floorball su campo piccolo. Il secondo titolo tricolore della storia della società – a sedici anni di distanza dal primo – arriva con un record immacolato, 13 vittorie e nessuna sconfitta.

La fase finale disputata tra Varese e Carnago ha visto i “Cinghiali Selvaggi” vincere la semifinale contro Laives per 6-5 , ribaltando lo svantaggio iniziale con le reti di Parisi, Sirtori e J. Ghislanzoni. La ripresa ha un inizio tutto a favore dei Wild Boars che si portano immediatamente sul 6-2 sempre grazie al terzetto Parisi, Sirtori e Ghislanzoni. Il finale invece è tutto di marca altoatesina ma i ragazzi di coach Bertuzzi reggono l’urto fino e, grazie anche alle parate di Sartori, volano in finale.

La finalissima contro Vipiteno è stata una battaglia su ogni pallina; dopo essere andati sotto a inizio periodo i Wild Boars ribaltano il risultato con Ghislanzoni e Sirtori, facendo terminare il tempo 2-1. Il Vipiteno si riporta però in vantaggio nella ripresa con 2 reti in 5 minuti ma i Cinghiali, nei 2′ successivi, capovolgono nuovamente il punteggio con Ghislanzoni. Con gli altoatesini fallosi e sbilanciati in avanti, prima Capitani e poi ancora Ghislanzoni , chiudono la partita sul 6-3 dando così inizio alla festa per lo storico scudetto.

Nella finale per il 3° posto Laives batte Viking Roma salendo così sul gradino più basso del podio.