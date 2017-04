Iacchetti: «Il racconto della mia carriera per beneficenza»

Ridere, e riflettere, per aiutare gli altri. Questo il senso dello spettacolo che Enzo Iacchetti interpreterà il prossimo 4 maggio a Varese.

È lo stesso attore che in video lancia l’iniziativa di “Varese solidale” che raduna una cinquantina di associazioni di volontariato.

«Venite la sera 4 maggio in Piazza San Vittore, vi racconterò la mia carriera e i tanti e curiosi segreti di questa professione».

Uno spettacolo che lancia la cena di due giorni dopo, il 6 di maggio dalle 19.30 in avanti per raccogliere fondi sempre in piazza San Vittore.

«Nel 2015 erano presenti 700 varesini alla cena, 1000 nel 2016, e ci auguriamo che quest’anno venga superato questo traguardo» si auspica l’attore di Maccagno. Dalle 10.00 alle 16 c’è la presentazione delle associazioni.

Il 70% dei fondi verrà destinato all’emergenza alimentale, e il 30% per facilitare l’avviamento alla pratica sportiva di disabili.